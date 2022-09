PSU Banks New Branches: सरकार की प्‍लान‍िंग देश के हर कोने में लोगों को बैंक‍िंग सुव‍िधाएं मुहैया कराने की है. इसी के तहत पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक वित्तीय समावेशन अभियान (Financial Inclusion C ampaign) के तहत अलग-अलग राज्‍य के उन ग्रामीण इलाकों में दिसंबर 2022 तक करीब 300 शाखाएं खोलेंगे, जहां बैंकिंग सर्व‍िस अब तक नहीं पहुंच पाई है. ये शाखाएं ऐसे गांवों में खोली जाएंगी, जहां की आबादी 3,000 से ज्यादा है.

राजस्थान में खुलेंगी सबसे ज्‍यादा शाखाएं

सूत्रों से म‍िली जानकारी के आधार पर बताया गया क‍ि नई शाखाएं बैंकिंग सर्व‍िस से अब तक अछूते रहे सभी गावों में खोली जाएंगी. सबसे ज्‍यादा 95 शाखाएं राजस्थान में और 54 शाखाएं मध्य प्रदेश में खोली जाएंगी. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों की 38 ब्रांच गुजरात में, 33 महाराष्ट्र में, 32 झारखंड में और 31 शाखाएं यूपी में खोली जाएंगी. बैंक ऑफ बड़ौदा इन क्षेत्रों में 76 शाखाएं और भारतीय स्टेट बैंक 60 शाखाएं खोलेगा.

आईडीबीआई बैंक में ह‍िस्‍सेदारी बेचने की तैयारी

दूसरी तरफ सरकार की प्‍लान‍िंग आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की है. इसके ल‍िए स‍ितंबर के अंत तक बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं. सूत्रों के अनुसार आरबीआई (RBI) के साथ इस पर बातचीत अंतिम दौर चरण में है. कुछ मुद्दों पर आरबीआई (RBI) और सेबी (SEBI) के साथ चर्चा करने की जरूरत है. आपको बता दें फ‍िलहाल आईडीबीआई बैंक में सरकार की ह‍िस्‍सेदारी 45.48% है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास इसकी 49.24% हिस्सेदारी है.

