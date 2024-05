Ratan Tata Sachin Tendulkar Meeting: क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र के द‍िग्‍गज हैं. दोनों ने अपने क्षेत्र में बड़ा योगदान द‍िया है. हाल ही में द‍िग्‍गज क्र‍िकेटर सचिन तेंदुलकर को टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा (Ratan Tata) से मिलने का मौका मिला. यह मुलाकात सचिन तेंदुलकर के ल‍िए बेहद यादगार रही. उन्‍होंने इन पलों को ट्व‍िटर हैंडल (पहले एक्‍स) पर भी शेयर क‍िया. रतन टाटा के साथ ब‍िताए गए पलों को याद करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा क‍ि वह इस दिन को हमेशा खुशी के साथ याद रखेंगे.

इस दौरान हुई बातचीत के बारे में भी बताया

51 साल के पूर्व भारतीय कप्तान तेंदुलकर ने एक्‍स पर रतन टाटा से इस दौरान हुई बातचीत के बारे में भी बताया. उन्‍होंने रतन टाटा के साथ ब‍िताए गए पलों का ज‍िक्र करते हुए ल‍िखा क‍ि हम दोनों के बीच कारों के प्रत‍ि उनकी समझ, सोशल वर्क और वन्यजीव संरक्षण जैसे टॉप‍िक पर भी चर्चा हुई. उन्‍होंने इस यादगार मुलाकात बताया. साथ ही ल‍िखा, पिछले रविवार को मेरा दिन बहुत खास बन गया, क्योंकि मुझे मिस्टर टाटा के साथ बातचीत करने का मौका मिला.'

कई विषयों पर बात कर अपने अनुभव शेयर क‍िये

सोशल मीडिया पर तेंदुलकर ने लिखा, 'हमने गाड़ियों के शौकीन, समाज सेवा के लिए किये जाने वाले काम, वन्यजीवों को बचाने के जुनून और पालतू जानवरों के प्यार जैसे कई विषयों पर बात की और अपने-अपने अनुभव शेयर क‍िये.' सचिन तेंदुलकर ने रतन टाटा के साथ हुई बातचीत को 'बहुत ही खास' बताया. उन्होंने ल‍िखा क‍ि यह मुलाकात इस बात की याद दिलाती है कि एक जैसी रुच‍ि लोगों की ज‍िंदगी में कितनी खुश‍ियां ला सकता है.

A Memorable Conversation.

Last Sunday was memorable, as I had the opportunity to spend time with Mr. Tata.

We shared stories and insights about our mutual love for automobiles, our commitment to giving back to society, passion for wildlife conservation, and affection for our… pic.twitter.com/a9n1KU1CgC

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 21, 2024