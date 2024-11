'वे हमेशा जनता के दिलों में जिंदा रहेंगे...', कौन थे भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा, जिसके निधन पर गमगीन है जम्मू-कश्मीर

Devender Singh Rana dies: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र सिंह राणा का गुरुवार देर रात फरीदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र सिंह राणा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के टिकट पर जीत हासिल की थी. हाल ही में हुए चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर 30,472 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर नगरोटा सीट बरकरार रखी. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनसी के जोगिंदर सिंह को 17,641 मत मिले.

राणा ‍के निधन पर भावुक हो गए जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना

राणा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की थी. राणा के निधन पर पूरे जम्मू-कश्मीर में दुख का माहौल है. जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना नगरोटा से भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा को याद करते हुए भावुक हो गए.उन्होंने कहा, "देवेंद्र सिंह राणा भाजपा के बहुत मेहनती नेता थे...पूरा जम्मू-कश्मीर भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर शोक मना रहा है. उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया...वे हाल ही में नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से विधायक चुने गए थे...वे हमेशा जम्मू-कश्मीर की जनता के दिलों में जिंदा रहेंगे..."

#WATCH | Jammu: J&K BJP chief Ravinder Raina gets emotional while remembering BJP MLA from Nagrota, Devender Singh Rana who passed away yesterday.

He says, "Devender Singh Rana was a very hard-working leader of the BJP...The entire J&K is mourning the death of BJP leader… pic.twitter.com/m5L3TPhrqT

