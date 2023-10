Unclaimed Deposits in Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बिना दावे वाली राशि के बारे में जानकारी देने वाले उद्गम पोर्टल (Udgam Portal) से 30 बैंक जुड़ गये है. इससे लोगों को बिना दावे वाली राशि का पता लगाने और दावा करने में मदद मिलेगी. आरबीआई (RBI) ने 17 अगस्त को उद्गम पोर्टल (Udgam Portal) शुरू किया था. इसका मकसद लोगों को एक ही जगह कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि खोजने की सुविधा देना है. शुरू में यह सुविधा सात बैंकों के साथ शुरू की गई थी. उस समय आरबीआई ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक इसमें और बैंकों को शामिल किया जाएगा.

पोर्टल से जुड़े ये सरकार बैंक

आरबीआई की तरफ से जानकारी दी गई क‍ि 28 सितंबर, 2023 को पोर्टल पर 30 बैंकों से जुड़ी जानकारी की सुविधा उपलब्ध करायी गई है. यह जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) निधि में बिना दावे वाली जमाराशि के लगभग 90 प्रतिशत को ‘कवर’ करता है. 30 बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक (Canara Bank) और बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) जैसे पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सभी प्रमुख बैंक शामिल है.

द‍िग्‍गज प्राइवेट बैंक भी जुड़े

इसके अलावा, सिटी बैंक (Citi Bank), स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी (HSBC Bank) जैसे विदेशी बैंक और प्राइवेट सेक्‍टर के बैंकों में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एक्सिस बैंक (Axis Bank) शामिल हैं. पोर्टल को इस तरह ड‍िजाइन क‍िया गया है जिससे लोग बिना दावे वाली राशि / खातों के बारे में पता कर सके और जमा राशि का दावा कर सके या अपने जमा खातों को संबंधित बैंकों में चालू कर सके.

35,000 करोड़ की राश‍ि ट्रांसफर की

गौरतलब है क‍ि पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों ने फरवरी, 2023 तक बिना दावे वाली लगभग 35,000 करोड़ रुपये की जमा राशि आरबीआई को ट्रांसफर की थी. ये ऐसे खाते थे, जिसमें पिछले 10 साल या इससे ज्‍यादा समय से लेन-देन नहीं हुए थे. एसबीआई में सबसे ज्यादा 8,086 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशि है. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपये, केनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपये की राश‍ि है. न‍ियमानुसार किसी बैंक में जमा राशि पर 10 साल तक कोई दावा नहीं आने पर उसे रिजर्व बैंक के ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता’ कोष में ट्रांसफर कर द‍िया जाता है.

क‍िस बैंक में ब‍िना दावे के क‍ितने रुपये

एसबीआई---8,086 करोड़ रुपये

पंजाब नेशनल बैंक----5,340 करोड़ रुपये

केनरा बैंक-------4,558 करोड़ रुपये

बैंक ऑफ बड़ौदा--------3,904 करोड़ रुपये

इन बैंकों को नया जोड़ा गया

केनरा बैंक (Canara Bank)

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India)

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)

इंडियन बैंक (Indian Bank

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

फेडरल बैंक (Federal Bank)

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

यूको बैंक (UCO Bank)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank)

जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (Jammu and Kashmir Bank Ltd.)

पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank)

एक्सिस बैंक लिमिटेड (Axis Bank Ltd.)

इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank)

एचएसबीसी लिमिटेड (HSBC Ltd.)

कर्नाटक बैंक लिमिटेड Karnataka Bank Ltd.)

करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (The Karur Vysya Bank Ltd.)

सारस्वत सहकारी बैंक (Saraswat Co-operative Bank)

इंडसइंड बैंक लिमिटेड (IndusInd Bank Ltd.)

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (Tamilnad Mercantile Bank Ltd.)

पहले से ये बैंक थे शाम‍िल

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)

धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank Ltd)

साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank Ltd)

डीबीएस बैंक इंडिया (DBS Bank India Ltd)

सिटी बैंक (Citi Bank)