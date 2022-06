RBI On Currency Notes: नोटों से हटाई जाएगी महात्मा गांधी की तस्वीर? RBI ने दिया ये जवाब

RBI On Mahatma Gandhi: आरबीआई (RBI) ने करेंसी नोट्स ( Currency Notes) और बैंक नोट्स ( Banknotes) से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ( Mahatma Gandhi) की तस्वीर को हटाने जाने पर अब अपना बयान जारी किया है. दरअसल, मीडिया में ये खबर चल रही है कि आरबीआई मौजूदा करेंसी और बैंक नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर कुछ अन्य लोगों की तस्वीर वाले नोट छापने की तैयारी कर रहा है. आरबीआई ने बताया है कि मीडिया में चल रही इस खबर की क्या सच्चाई है.

मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय गांधी जी की जगह रवींद्रनाथ टैगोर और मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम की तस्वीर वाले नए सीरिज के नोट छापने पर विचार कर रहा है. ये खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि आरबीआई को इस खबर का खंडन करना पड़ा. आरबीआई ने ट्वीट कर और प्रेस रिलिज जारी कर इसकी जानकारी दी है. आरबीआई ने साफ कहा है कि मौजूदा करेंसी और बैंक नोट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है.

RBI clarifies: No change in existing Currency and Banknoteshttps://t.co/OmjaKDEuat

— ReserveBankOfIndia (@RBI) June 6, 2022