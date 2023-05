2000 Rs Note: एक बार में 2000 के कितने नोट बदल सकते हैं? क्या है डेडलाइन, RBI के फैसले की बड़ी बातें

सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने कहा, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेगा. आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों से नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है. अभी जो 2000 के नोट मार्केट में हैं वे 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा तक बैंकों में वापस आ जाएंगे. यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति नोटबंदी जैसी नहीं है. आरबीआई ने कहा कि जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे 23 मई 2023 से बैंक जाकर उनको बदल सकते हैं. अब जानिए इस फैसले की बड़ी बातें.

