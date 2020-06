Google Pay से करते हैं पैसे ट्रांसफर? सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल की जानिए हकीकत

पिछले कुछ दिनों से ये खबर सामने आ रही है कि गूगल पे (Google Pay) पैसा ट्रांसफर के लिए सुरक्षित नहीं है. ऐसे में ज्यादातर यूजर्स कंफ्यूज हो गए हैं कि गूगल पे मोबाइल पर रखना सुरक्षित है या नहीं. इसके अलावा ज्यादातर उपभोक्ता ये भी सोचकर परेशान है कि गूगल पे में पैसा कितना सेफ है.

गूगल पे ने दिया बयान

गूगल पे (Google Pay) ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के दिशानिर्देशों के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार उसके प्लेटफॉर्म के जरिये किये जाने वाले लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित हैं. Google Pay का यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर इस चर्चा के बाद आया कि उसके माध्यम से धन हस्तांतरण विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह अनधिकृत ऐप है.

Google Pay operates completely within the law. We work as a technology service provider to partner banks, to allow payments via UPI. UPI apps in the country are categorized as 'third party apps', and are not required to be 'payment systems operators'.

