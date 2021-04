SBI ने खाताधारकों को किया अलर्ट! ऐसा QR Code किया स्कैन तो खाता हो जाएगा खाली, वीडियो भी किया शेयर

नई दिल्ली: SBI Banking Alert: कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए घर पर ही रहें क्योंकि बाहर निकलने से बड़ा खतरा इस वक्त कुछ भी नहीं.

डिजिटल होती जिंदगी में अब आपके ज्यादातर काम स्मार्टफोन से चुटकियों में हो जाते हैं. कोरोना महामारी के बीच डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है. लोग ऑनलाइन तरीके से पैसों का लेन-देन कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के साथ साथ एक और बीमारी भी है जिसने बैंकिंग यूजर्स पर घात लगाकर हमला है किया, वो है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड. इसलिए जितना सतर्क हम कोरोना से बचने के लिए हैं, उतनी ही सावधानी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते वक्त जरूरी है.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए twitter पर समय समय पर अपने ग्राहकों को अलर्ट करता रहता है. ताकि उसके ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग का सही तरीके से बिना किसी खतरे के फायदा उठा सकें. हाल ही में SBI ने QR कोड स्कैन को लेकर एक अलर्ट जारी किया है. SBI ने कहा है कि किसी दूसरी की ओर से भेजे गए QR कोड को कभी स्कैन न करें, नहीं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपके खाते से पैसा कट जाएगा.

कैसे किसी की ओर से भेजे गया QR कोड आपका बैंक खाता खाली कर सकता है, इस समझाने के लिए SBI ने एक बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो भी शेयर किया है. इस घटना का शिकार देश के हजारों लोग हो चुके हैं. जिसमें एक ऑनलाइन ठग ग्राहक को डायनिंग टेबल की पेमेंट के लिए QR कोड भेजता है. लेकिन ग्राहक इस बात से अलर्ट है कि QR कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है न कि पेमेंट रिसीव करने के लिए. इसलिए वो इस रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं. अगर वो QR कोड को स्कैन करते तो उनके खाते से पैसे कट जाते.

You don’t receive money when you scan a QR code. All you get is a message that your bank account is debited for an ‘X’ amount. Do not scan #QRCodes shared by anyone unless the objective is to pay. Stay alert. #StaySafe. https://t.co/EXGQB7YFT9#QRCodes #InternetBanking

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 27, 2021