State Bank of India: करोड़ों लोगों के काम की खबर, SBI ने जारी किया ये नोटिस; समय से देख लें वरना पड़ेगा पछताना

SBI warns Customers: आज के इस ऑनलाइन दौर में बैंकिंग सेक्टर भी मोबाइल के भरोसे ही हो चला है. बड़े से बड़े लेन-देन (Money Transfer) हों या घर बैठे खरीदारी तक अब सबकुछ मोबाइल पर ही हो जाता है. ऐसे दौर में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) का खतरा भी काफी बढ़ जाता है.

कई फ्रॉड करने वाले लोग खुद को बैंक वाला बताकर ग्राहकों को कॉल करते हैं. इसके बाद उन्हें लुभावने ऑफर का लालच देकर OTP आदि पूछ लेते हैं. ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है.

Hurray! You guessed it right.

Sharing is caring! But not when it comes to OTP. Never share OTP with anyone. #StaySafe #StayVilligilant #KnowYourFinanceWithSBI #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/mSPTQL4clH

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) June 1, 2022