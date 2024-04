SBI Shares: अचानक मिल गए लाखों रुपये के शेयर्स, 30 साल पहले दादा ने लगाए थे 500 रुपये...

SBI Share Price: आपको कैसा लगेगा अगर आपको अचानक से बिना कुछ किए लाखों रुपये मिल जाएं... ऐसा ही एक किस्सा हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. चंडीगढ़ में एक डॉक्टर के हाथ अचानक खजाना लग गया है. जी हां... वह अपने घर में रखे पुराने कुछ इंवेस्टमेंट के कागज देख रहे थे. तब ही उनको एक ऐसा कागज मिलता है, जोकि एसबीआई शेयर का सर्टिफिकेट है. इसको देखने के बाद उनको पता चला कि उनके दादा जी ने 1994 में 500 रुपये के एसबीआई के शेयर्स खरीदे थे.

1994 में उनके दादा जी ने यह शेयर्स खरीदे और वह इसको खरीद कर भूल गए. साथ ही दादा जी ने इन शेयर्स को कभी बेचा भी नहीं. डॉ तन्मय मोतीवाला ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है.

मोतीवाला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे दादा-दादी ने 1994 में ₹500 के एसबीआई शेयर खरीदे थे. वे इसके बारे में भूल गए थे. वास्तव में उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने इसे क्यों खरीदा और उन्होंने इन शेयरों को अपने पास अभी तक रखा हुआ है.

The power of holding equity

My Grand parents had purchased SBI shares worth 500 Rs in 1994.

They had forgotten about it. Infact they had no idea why they purchased it and if they even hold it.

I found some such certificates while consolidating family's holdings in a… pic.twitter.com/GdO7qAJXXL

— Dr. Tanmay Motiwala (@Least_ordinary) March 28, 2024