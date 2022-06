Share Market में गलती से भी न लगाएं ऐसा रिस्की दांव, घाटा लगेगा तो पछताओगे

Share Market Tips: वर्तमान में निवेश के लिए कई सारे माध्यम उपलब्ध है. लोग कई चीजों में निवेश कर सकते हैं. इनमें कुछ जोखिम से भरे निवेश होते हैं तो कुछ निवेश में जोखिम नहीं होता है. हालांकि जिन निवेश में जोखिम ज्यादा होता है उसमें रिटर्न भी बेहतर मिलने की उम्मीद होती है तो वहीं जिन निवेश में जोखिम कम या फिर न के बराबर होता है उनमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिलाता है.

शेयर बाजार में निवेश

लोग गोल्ड और एफडी जैसे निवेश के विकल्पों को ज्यादा चुनते हैं क्योंकि इस निवेश में जोखिम नहीं होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिलता है. वहीं जिन लोगों को शेयर बाजार की समझ होती है ऐसे लोग शेयर बाजार में ज्यादा निवेश करते हैं. हालांकि शेयर बाजार में निवेश करना काफी जोखिम से भरा रहता है. शेयर मार्केट में किए गए इंवेस्टमेंट पर घाटा लगने की संभावना भी बनी रहती है.

इस बात पर नहीं देते ध्यान

वहीं कई बार शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग एक छोटी-सी बात पर ध्यान नहीं देते हैं. जिसके कारण आगे चलकर उन्हें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. एक पुरानी कहावत है, 'कभी भी एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए (Don't put all your eggs in one basket ).' ये कहावत शेयर बाजार में किए गए निवेश पर भी लागू होती है.

डूब सकता है सारा पैसा

दरअसल, बाजार के जानकारों का इसी कहावत के आधार पर कहना है कि कभी भी अपनी सारी पूंजी एक ही शेयर में निवेश नहीं करनी चाहिए. ऐसे में जब वह शेयर क्रैश होगा तो सारी पूंजी खत्म भी हो सकती है और बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में आशंका रहती है कि आपका लगाया हुआ सारा पैसा ही डूब जाए.

रिस्की दांव से बचें

ऐसे में कभी भी शेयर बाजार में केवल एक ही शेयर में सारा निवेश करने से बचना चाहिए. जानकारों का कहना है कि अलग-अलग शेयर में अलग-अलग राशि निवेश करनी चाहिए ताकी अपनी लगाई हुई कैपिटल को सेफ रखा जा सके और ज्यादा नुकसान भी न झेलना पड़े. ऐसे में इस तरह के रिस्की दांव को लगाने से बचना चाहिए.

