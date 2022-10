How to get your Money Back: आपने कई बार लोगों की मदद की होगी. मदद करना इंसानों के व्यवहार में शामिल होता है. शायद ही ऐसा होता होगा कि आप आपने करीबियों को पैसा देने से मना करें. लेकिन कई बार अच्‍छी नियत से दिया गया पैसा भी उलझ जाता है. ऐसे में अगर आपने भी किसी को पैसा दिया है और अगर वो अब पैसे लौटाने में आना कानी कर रहा है तो जानते हैं आप किस तरह से उस शख्‍स से अपना पैसा वसूल सकते हैं.

सादे कागज का साइन होता है सबूत?

सादा कागज या फिर स्टाम्प पेपर पर अगर आप कर्जदार से साइन करा लें तो उससे काम बन जाएगा. वरिष्‍ठ अधिवक्ता ने बताया है कि इस तरीके से आपको अपने पैसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे और कानूनी तौर पर वसूलना आसान नहीं है. इन पैसों को वसूल करने में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि अगर आपने कर्जदार से सिग्नेचर (Signature) करवाकर सबूत बना लिया है तो इसका मतलब यह होता है कि दोनों यानी कर्जदार और देनदार के बीच लिखित समझौता हुआ है और यह एक तरह से आपके दिए गए पैसों की रसीद मानी जाती है.

बिना लिखा पढ़ी के दे सकते हैं कर्ज?

ज्‍यादातर लोग किसी अपने के कहने पर ​भरोसा करते हुए कर्ज दे देते हैं. यानी समझ लीजिए कि आपने कागज पर हस्‍ताक्षर तक भी नहीं करवाया और बिना लिखा पढ़ी के कर्ज दे दिया और अब सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है तो क्‍या होगा? ऐसी सिचुएशन में आप लोन देते समय वहां मौजूद रहे 2 गवाह को पेश कर सकते हैं. इसके बाद आप अपने नजदीकी थाने पर जाएंगे और वहां शिकायत करेंगे कि कर्ज लेने के बावजूद कर्जदार पैसा वापस नहीं कर रहा है. आपके पास कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, ऐसे में ये मामला आपराधिक माना जाएगा.

थाने में क्रिमिनल केस या कोर्ट में सिविल केस!

पुलिस थाने में आपकी रिपोर्ट पर गौर कर, धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा सकता है या फिर क्रिमिनल केस की तरह जांच पड़ताल, चार्जशीट और फिर कोर्ट में केस चलेगा और फिर कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा. आप इस केस की सीधे कोर्ट में कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं.

पैसे कैसे मिलेंगे?

आपको बता दें कि कोर्ट में चल रहे क्रिमिनल केस में कर्जदार की गिरफ्तारी भी हो सकती है और यदि कोर्ट में जुर्म साबित हो जाता है तो उसे सजा भी मिलेगी. अगर कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है तो आपको पैसा भी वापस मिलेगा और उसे सजा भी मिलेगी. हालांकि कई बार फैसला आने से पहले ही कर्जदार के मन में जेल जाने का डर बना हुआ रहता है और इसी वजह से हो सकता है कि वो आपका पैसा लौटा दे.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर