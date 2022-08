Sovereign Gold:सरकार की इस योजना के लिए मची होड़, सस्ता सोना खरीदकर पाएं ब्याज से दोगुना लाभ

Gold Bond Scheme 2022: अगर आप सोने में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो केंद्र सरकार एक बार फिर से गोल्‍ड बॉन्ड लेकर आई है. इस योजना के तहत आप सस्‍ते दर पर सोना खरीद सकते हैं. हालांकि, यहां आपको फिजिकली सोना यानी कोई ज्वैलरी, बिस्‍किट या क्वाइन नहीं मिलेगा. सरकार आपका पैसा सोने में निवेश करेगी. सालाना आधार पर इस पर आपको ब्‍याज भी मिलेगा. आइए जानते है इस योजना के बारें में, निवेश करने से पहले इन बातों का जरूर ध्‍यान रखें.

1. केंद्र सरकार इन बॉन्‍ड को आबीआई के माध्‍यम से खरीदती है.

2. इन बॉन्‍ड को आप बैंकों, कुछ डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे एनएसई और बीएसई के माध्यम से खरीद सकते हैं.

3. कम से कम 1 ग्राम की खरीदारी की जा सकती है. 1 ग्राम के गुणा में आप सोना खरीद पाएंगे.

4. यह बॉन्‍ड 8 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे, जिसमें आप चाहे तो 5 साल बाद बाहर भी हो सकते हैं.

Don't miss out on this golden opportunity! SOVEREIGN GOLD BONDS SCHEME 2022-23 SERIES – II opens from 22 Aug to 26 Aug.

