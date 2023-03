आनंद महिंद्रा और बिल गेट्स के बीच हुई ये खास डील, दोनों दिग्गजों की मुलाकात को लेकर चर्चा गरम

महिंद्रा ने अपनी किताब देते हुए गेट्स की तस्वीर और ऑटोग्राफ वाली तस्वीर शेयर की. कैप्शन में उन्होंने लिखा कि उन्हें उनकी किताब की एक मुफ्त, ऑटोग्राफ वाली कॉपी मिली है.

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, “@BillGates को फिर से देखकर अच्छा लगा. और ताज़ा तौर पर, हमारी टीमों के बीच पूरी बातचीत आईटी या किसी व्यवसाय के बारे में नहीं थी, लेकिन हम सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक साथ कैसे काम कर सकते हैं. (हालांकि इसमें मेरे लिए कुछ लाभ शामिल था; मुझे उनकी किताब की एक मुफ्त, ऑटोग्राफ वाली कॉपी मिली).”

Good to see @BillGates again. And, refreshingly, the entire conversation between our teams was not about IT or any business but about how we could work together to multiply social impact. (Though there was some profit involved for me;I got a free, autographed copy of his book) pic.twitter.com/lZjtnKwmMc

