Cheap Flight Ticket: शानदार ऑफर... सिर्फ 1126 रुपये में बुक करें फ्लाइट का टिकट, 68 शहरों में मिलेगा सफर का मौका!

Spicejet Sale Offer: अगर आने वाले दिनों में आप कहीं हवाई सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो घरेलू एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (spicejet) आपके लिए खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें आप करीब 1100 रुपये में हवाई टिकट बुक कर सकते हैं. कंपनी रिपल्बिक डे सेल में यह ऑफर लेकर आई है. 26 जनवरी (26 january sale) को गणतंत्र दिवस की वजह से ज्यादातर घरेलू एयरलाइन (Domestic Airline) सस्ते में टिकट बुकिंग का मौका दे रही हैं. कंपनी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

Spicejet ने किया ट्वीट

स्पाइसजेट ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि 26 जनवरी सेल के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाइए... आप सिर्फ 1126 रुपये में अपना हवाई टिकट बुक कर सकते हैं. कंपनी घरेलू फ्लाइट्स पर 26 फीसदी की छूट दे रही है.

Celebrate the spirit of Republic Day with SpiceJet's 26 January Sale! Enjoy up to 26% off on domestic flights with airfares starting at ₹1126. Plus, get an exclusive 26% discount on convenience fees and select add-ons.

(1/2) pic.twitter.com/Ox9PR7I89t

— SpiceJet (@flyspicejet) January 24, 2023