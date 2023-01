SBI के 40 करोड़ ग्राहक ध्यान दें, आपके फोन में भी सेव हैं ये नंबर्स तो तुरंत कर दें डिलीट, खाली हो जाएगा खाता

State Bank Of India: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI Customer) की तरफ से करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी जानकारी दी गई है. अगर आपका भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में खाता है तो आपके कुछ खास नंबरों और पर्सनल डिटेल्स को लेकर बैंक ने जरूरी खुलासा किया है. बैंक ने बताया है कि गलती से भी अपनी जरूरी जानकारी को फोन में सेव करके न रखें. इसके साथ ही किसी भी अनजान लिंक के जरिए कोई भी ऐप डाउनलोड न करें. एसबीआई ने ट्वीट करके 40 करोड़ ग्राहकों को बड़ा अपडेट दिया है.

SBI ने किया ट्वीट

एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि हम अपने ग्राहकों को फ्रॉड करने वालों से अलर्ट कर रहे हैं. बैंक ने कहा है कि अपनी जरूरी और पर्सनल डिटेल्स को किसी के भी साथ शेयर न करें. इसके साथ ही किसी भी अनजान सोर्स के जरिए मिले लिंक को क्लिक न करें और न ही किसी ऐप को डाउनलोड करें.

We advise our customers to be alert of fraudsters and not to share any sensitive details online or download any app from an unknown source.#StaySafe #StaySecure #BeAlert #CyberSecurity #CyberSafety #SBIAapkeSaath pic.twitter.com/YyTEUGNSKR

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 19, 2023