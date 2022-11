SBI का बड़ा ऐलान, करोड़ों किसानों की आमदनी होगी दोगुनी, फटाफट करें ये काम!

State Bank Of India: देश के किसानों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI Update) की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है. सरकारी बैंक एसबीआई किसानों को खास तोहफा दे रहा है जिसके तहत आर्थिक सहायता समेत कई खास सुविधाएं दी जाएंगी. अगर आप भी किसान हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है. इससे किसानों की आमदनी भी दोगुनी होगी साथ ही कई खास फायदे भी मिलेंगे.

SBI ने किया ट्वीट

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट में लिखा है कि खुशहाल किसान, लहराती फसलें! एसबीआई कई सालों से किसानों की एग्रीकल्चर से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर रहा है. इसके साथ ही उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके.

Khushhal Kisaan, Leharati Fasle! ​

Through the years, #SBI has helped farmers with their financial needs by developing solutions that are appropriate for their various agricultural needs.

We are more than simply a bank; we are the #StateBankOfHappiness.#SBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/S24vWs7j5i

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 20, 2022