Vistara Sale: सस्ते में करें हवाई सफर, Tata Group की ये एयरलाइन दे रही मौका, 12 जनवरी तक करें बुकिंग

Vistara Sale 2023: अगर आप भी हवाई सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके काम की खबर है. अगर आप भी आने वाले दिनों में कहीं घरेलू या फिर इंटरनेशनल सफर करने की सोच रहे हैं तो अब आप सस्ते में टिकट बुकिंग करा सकते हैं. टाटा ग्रुप (Tata Group) की प्रीमियम एयरलाइन विस्तारा आपको कम पैसे में टिकट बुकिंग (Ticekt Booking) का मौका दे रहा है. कंपनी ने अपनी आठवीं वर्षगांठ पर यह ऑफर यात्रियों के लिए निकाला है.

विस्तारा ने किया ट्वीट

विस्तारा अपनी 8वीं वर्षगांठ पर आपके लिए खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें आपको एडवांस सीट सेलेक्शन और एक्सेस बैगेज पर 23 फीसदी की छूट मिलेगी. इसके साथ ही विस्तारा आपको घरेलू और इंटरनेशनल सफर के दौरान आपकी यात्रा को आनंददायक बनाने के लिए खास ऑफर लेकर आई है.

Enjoy flat 23percent off on purchase of advance seat selection and excess baggage with our 8th Anniversary Sale! Enjoy this offer to make your journey more fulfilling across our domestic and international network. Book Now: https://t.co/MJpP6xhF0v

T&C Apply pic.twitter.com/V3smI8pmx1

— Vistara (@airvistara) January 8, 2023