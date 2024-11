Kashmiri shawl sellers harassed: हिमाचल में कश्मीरी पिता-पुत्र को शॉल बेचने से रोका, जयश्रीराम का नारा लगाने को बोला; अब मांग रही माफी

Jai Sree Ram chant: हिमाचल का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें एक स्थानीय महिला शॉल बेचने आए कश्मीरी पिता-पुत्र को धमकाते हुए दिख रही है. महिला दोनों कश्मीरी लोगों को हिमाचल से चले जाने के लिए कहती है. मामला बढ़ा तो महिला ने अब माफी मांग ली है. महिला का कहना है कि उसने अनजाने में ये सब किया है.

हिमाचल प्रदेश का ये वीडियो कब का है, इस बारे में कुछ साफ नहीं है. वीडियो में दिख रहा कि एक बुजुर्ग कश्मीरी व्यक्ति अपने नौजवान बेटे के साथ इलाके में शॉल बेचने पहुंचा था. तभी एक महिला वहां आती है और उनसे यहां शॉल बेचने का विरोध करती है. महिला कहती दिख रही है ये हमारा भारत है. आप लोग अपने कश्मीर जाओ. इस पर युवक कहता है कि ये हमारा भी भारत है. आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि यहां से चले जाओ. इस पर महिला कहती है कि मैं नहीं मानती. फिर महिला ने कहा कि अगर आप हिंदुस्तान को अपना मानते हो तो जयश्रीराम का नारा लगाओ. इस पर युवक ने कहा कि उसका मजहब अलग है. दोनों एक दूसरे के मजहब का सम्मान करें. इस पर महिला ने ऐतराज जताते हुए कहा कि वे हिमाचल से बाहर चले जाएं.

ये वीडियो वायरल हुआ तो महिला ने माफी मांग ली है. इस माफीनामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है. महिला की यह माफी 2.46 मिनट के उस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के एक दिन बाद आई, जिसमें वह दोनों कश्मीरियों से गांव में नहीं आने के लिए कहती है और उनसे जय श्रीराम कहने के लिए कहती सुनी गई थी, ताकि यह साबित हो सके कि वे हिंदुस्तानी हैं.

A Kashmiri father son duo from Panzgam Kupwara are bullied, threatened, and forced to chant “Jai Shri Ram” by a Sarpanch’s wife who blatantly ignores the law.

मंगलवार को महिला ने 49 सेकंड की क्लिप में कहा कि मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं और यदि मैंने जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलत कहा है, तो इसके लिए माफी मांगती हूं. मैंने उनसे कहा कि वे मेरे घर न आएं, क्योंकि यहां कुछ महिलाएं अकेली रहती हैं और अजनबियों से डरती हैं.

This lady has realised her mistake and apologised to the Kashmiri hawkers. This nation belongs to all—be it Kashmir or Himachal, everyone has the right to work and trade without harassment based on religion. As she has shown remorse, let’s accept her apology and forgive. May… https://t.co/x3Hi7e3gtb pic.twitter.com/hAauvid4li

