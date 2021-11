प्लास्टिक कचरे से जूते बनाता है 23 साल का ये शख्स, आनंद महिंद्रा ने दिया करोड़ों का ऑफर

नई दिल्ली. भारत के युवाओं के पास टैलेंट की कमी नहीं है. छोटी सी उम्र में लोगों ने आसमान छुआ है. इनमें से एक हैं 23 साल के आशय भावे (Ashay Bhave), जिनका स्टार्टअप कूड़े से जूते बनाता है. उनसे इंप्रेस होकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand mahindra) ने इस स्टार्टअप में फंडिंग करने का ऑफर दिया है. आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर आशय भावे की जमकर तारीफ की.

आनंद महिंद्रा (Anand mahindra) को आशय की इस क्रिएटिविटी के बारे में नॉर्वे के पूर्व डिप्लोमैट व मंत्री और पूर्व यूएन एनवायरमेंट चीफ Erik Solheim के ट्वीट से पता चला. Erik Solheim ने अपने ट्वीट में बिजनेस इनसाइडर का 'थैली' और आशय पर बेस्ड वीडियो शेयर किया है, साथ ही इस स्टार्टअप की जमकर तारीफ भी की है.

उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उन्हें शर्मिंदगी है कि वे इस प्रेरणादायक स्टार्टअप के बारे में नहीं जानते थे. उन्होंने कहा कि ये उस तरह के स्टार्टअप्स हैं, जिनके लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, केवल बड़े यूनिकॉर्न को नहीं. उन्होंने कहा कि वे एक जोड़ी जूते खरीदने वाले हैं. क्या कोई उन्हें इन्हें लेने का सबसे बेहतर तरीका बता सकते हैं. इसके साथ उन्होंने कहा कि और जब वे फंड जुटाते हैं, तो उन्हें भी शामिल कर लें.

Embarrassed I didn’t know about this inspiring startup. These are the kinds of startups we need to cheer on—not just the obvious unicorns. I’m going to buy a pair today. (Can someone tell me the best way to get them?) And when he raises funds-count me in! https://t.co/nFY3GEyWRY

— anand mahindra (@anandmahindra) November 17, 2021