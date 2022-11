Aadhar Card Update: UIDAI ने जारी किया बड़ा अपडेट, अब नहीं करवा पाएंगे आधार नंबर में कोई भी बदलाव!

Aadhar Card Download: आधार कार्ड (Aadhar card) रखने वालों बच्चों और बड़ों सभी के लिए जरूरी खबर है. आज के समय में सभी कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है. ऐसे में इससे जुड़े सभी अपडेट आपके लिए आवश्यक है. इस समय आप बैंक से लेकर घर तक के सभी कामों के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल होता है. तो आप जान लें कि UIDAI की तरफ से आधार को लेकर क्या अपडेट दिया गया है. UIDAI ने ट्वीट करके जानकारी दी है.

नहीं होगा कोई भी बदलाव

आपको बता दें आजकल बच्चों के लिए भी आधार एक जरूरी डॉक्युमेंट हो गया है तो ऐसे में आप जान लें कि अब आप अपने बच्चे के आधार नंबर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करवा सकते हैं.

UIDAI ने किया ट्वीट

UIDAI ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि बायोमेट्रिक्स अपडेट करने के बाद आपके बच्चे के आधार नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा. तो आप किसी भी तरह के चेंज को बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाने से पहले ही करवा लें.

#MandatoryBiometricUpdate#BaalAadhaar

Please note that there won't be any change in your child’s #Aadhaar number after updating the biometrics.

To locate Aadhaar centers near you, click - https://t.co/TM0HQAFteK pic.twitter.com/aiK5bWhcmR

— Aadhaar (@UIDAI) November 21, 2022