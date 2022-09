Aadhaar Card: आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने दिया ये बड़ा अपडेट, करोड़ों लोगों पर होगा असर

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड (Aadhaar Card) रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. आज के समय में सभी लोगों के पास आधार नंबर है और उसी के जरिए हम अपने सरकारी और बैंक से जुड़े सभी काम करते हैं... आज कल घर में गैस सिलेंडर लेने के लिए भी आधार नंबर की जरूरत होती है तो ऐसे में आधार कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी हमारे लिए काफी जरूरी है.

UIDAI ने किया ट्वीट

UIDAI ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि कभी भी अपना आधार ओटीपी और व्यक्तिगत विवरण किसी को न बताएं. आपको कभी भी यूआईडीएआई से आधार ओटीपी मांगने वाला कॉल, SMS या ईमेल नहीं मिलेगा. तो आप इस तरह की जानकारी किसी के भी साथ शेयर न करें.

#BewareOfFraudsters

NEVER disclose your Aadhaar OTP and personal details to anyone.

You'll never receive a call, SMS, or email from UIDAI asking for your #Aadhaar OTP. @GoI_MeitY @mygovindia pic.twitter.com/KY9iFrse6q

— Aadhaar (@UIDAI) September 26, 2022