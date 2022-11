Uttarakhand Tour Package: शादीशुदा लोग घूम आएं उत्तराखंड, इस टूर पैकेज में रहना खाना फ्री; तुरंत करें अप्लाई

Best places to visit in winter: अगर आप ठंड में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि कम पैसों में आपको एक नहीं बल्कि कई जगहों पर घूमने जाना है, तो IRCTC आपके लिए बहुत अच्छा टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आपको हरिद्वार-ऋषिकेश के अलावा मसूरी और देहरादून की हवाई यात्रा कराई जाएगी. ये यात्रा 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के लिए होगी, इस तरह ये पैकेज चार रात और पांच दिन के लिए होगा. इस पैकेज के तहत आप उन सब जगहों पर घूम सकेंगे. जिसके बारे में आपने कभी सपने देखे होंगे, जैसे मसूरी का मॉल रोड, देहरादून में सहस्त्रधारा, ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला और राम झूला, हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर और हर की पौडी.

कहां-कहां घूमाया जाएगा?

इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को लखनऊ से देहरादून ले जाया जाएगा. इसके लिए IRCTC फ्लाइट की व्‍यवस्‍था करेगा. वहां जाने के बाद आपको तीन सितारा होटल में ठहराया जाएगा. वहां लोकल में घूमने के लिए यात्री को कैब भी दी जाएगी. इस टूर पैकेज में आपको मसूरी का गन हिल,केम्पटी फॉल के साथ देव भूमि, वैक्स म्यूजियम- द इण्डिअनाइस्ड तुस्सॉड्स, लंढौर बाजार, देहरादून का तपेश्वर मंदिर और मसूरी का मॉल रोड घूमने का मौका मिलेगा. आप देहरादून में सहस्त्रधारा का भ्रमण भी कर सकेंगे. ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और हर की पौडी का भ्रमण भी कर सकेंगे.

कितना होगा किराया?

IRCTC के इस पैकेज के लिए आपको अलग-अलग के प्‍लान दिए गए हैं. अगर तीन व्यक्तियों को एक साथ ठहरना है तो ये पैकेज 25 हजार 500 रुपए प्रति व्यक्ति होगा. वहीं दो व्यक्ति एक साथ ठहरेंगे तो इस पैकेज की कीमत 26800 रुपए प्रति व्यक्ति होगी. एक व्यक्ति के ठहरने पर इस पैकेज की कीमत कुल 34000 रुपए प्रति व्यक्ति होगी. अगर माता-पिता के साथ बच्‍चे जा रहे हैं तो उनके लिए प्रति बच्चे का पैकेज 22 हजार 200 रुपये (बेड सहित) और 20600 रुपये (बिना बेड के) तय की गई है. आपको बता दें कि ये पैकेज पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है. इस टूर पैकेज में सैलानियों के खाने और रहने की व्यवस्था फ्री रहेगी.

ऐसे बुक करें

अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो लखनऊ या कानपुर के IRCTC कार्यालय जाकर इसके टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा आप IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com से भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं. ज्‍यादा जानकारी के लिए आप इन मोबाइल नंबर 8287930930, 8287930927 (कानपुर) और 8287930922(लखनऊ) पर सम्पर्क करें.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं