एक झटके में बनें करोड़पति! 12,500 रुपये लगाकर पाएं 4.62 करोड़ रुपये! जानिए RBI के हवाले से भेजे जा रहे मैसेज की सच्चाई

नई दिल्ली: क्या आप भी एक झटके में करोड़पति बनना चाहते हैं? आजकर एक खास मैसेज लोगों के मोबाईल पर आ रहा है कि मात्र 12,500 रुपये के निवेश पर आपको 4 करोड़ से भी अधिक की रकम मिलेगी. हजारों लगाकर करोड़ों पाने का यह लालच लोगों को बड़े घाटे में डाल रहा है. डिजिटल हो रहे भारत में साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ रहा है. आइए जानते हैं इस मैसेज की सच्चाई.

एक वायरल मैसेज में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि 12,500 रुपये के निवेश पर आपके खाते में 30 मिनट के अंदर अकाउंट में 4.62 करोड़ रुपये जमा करा दिए जाएंगे. लेकिन, आप भूल से भी इस झांसे में नहीं आएं. दरअसल, PIB ने कहा कि इस तरह के किसी मैजेस का सरकार या RBI से कोई लेना-देना नहीं है.

PIB ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और कहा, '12,500 लगाकर 4 करोड़ 62 लाख पाना. कुछ चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है. फ्रॉड सरकारी मुहर का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए करते हैं. ऐसे लोगों के झांसे में न आएं.'

Pay Rs 12,500 and get Rs 4 crores 62 lakhs in return‼️

Well, some things are just too good to be true.

Fraudsters impersonate Government organisations to dupe people of money.

Do not fall for such #FAKE approval letters or schemes in the name of @RBI #PIBFactCheck pic.twitter.com/0K5VJQISPK

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 6, 2021