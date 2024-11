मिडिल क्लास को कब मिलेगी राहत? युवक ने वित्त मंत्री से की मांग, निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब

Govt on Relief for Middle Class: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह सरकार जनता क प्रति एक जवाबदेह है और लोगों की चितांओं पर ध्यान देती है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने वित्त मंत्री से मांग की थी कि सरकार मिडिल क्लास को कुछ राहत दे.

तुषार शर्मा नाम के शख्स ने वित्त मंत्री के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा था, "देश के लिए आपके प्रयासों और योगदान की हम सराहना करते हैं. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत देने पर विचार करें. इससे होनी वाली चुनौतियों को मैं समझता हूं, लेकिन यह "सिर्फ एक दिल से किया गया अनुरोध है.

वित्त मंत्री ने दिया जवाब

इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने लिखा, "आपके इन शब्दों और आपकी समझ के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं. मैं आपकी चिंता को समझ सकती हूं. नरेंद्र मोदी की सरकार जनता क प्रति एक जवाबदेह सरकार है. यह सरकार लोगों की आवाज़ें सुनती है और उन पर ध्यान देती है. आपकी इस समझ के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद. आपका इनपुट हमारे लिए बहुमूल्य है."

Thank you for your kind words and your understanding. I recognise and appreciate your concern.

PM @narendramodi ‘s government is a responsive government. Listens and attends to people’s voices. Thanks once again for your understanding. Your input is valuable. https://t.co/0C2wzaQtYx

