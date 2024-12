मशीन खराब, कई घंटे रुका ऑपरेशन, बच्चे के ऊपर मिट्टी भी गिरी... 55 घंटे की जद्दोजहद के बाद मौत से हार गया दौसा का आर्यन

Dausa: राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे पांच वर्षीय बच्चे को करीब 55 घंटे बाद बुधवार को बाहर निकाल लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को बेहोशी की हालत में एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. हालांकि जब डॉक्टरों ने उसके इलाज करने शुरू करने की कोशिश की तो पता चला कि बच्चा की मौत हो चुकी थी. दौसा अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने दो बार बच्चे की ईसीजी की थी लेकिन बच्चे को अंदर कोई लाइफ नहीं बची थी.

लगभग 55 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला गया और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एंबुलेंस के ज़रिए उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बच्चे पहले ही दम तोड़ चुका था. 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से बोरवेल के समानांतर जमीन खोदने का काम किया. इस दौरान कई जेसीबी, एनएलटी और अन्य मशीनें लगातार काम कर रही थी.

#WATCH | Deepak Sharma, Chief Medical Officer, Government District Hospital Dausa says, " The child was brought here so that we could try and revive him if possible...we did ECG twice and the child has been declared dead" https://t.co/ixiCmYgJug pic.twitter.com/M1uOoaGbgU

