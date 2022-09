1. Share Market: अगर इन शेयर्स में लगाया है पैसा तो संभल जाएं! कंपनी को पिछले हफ्ते हुआ भारी नुकसान Click Here To Read Full Story

शेयर बाजार में पिछले हफ्ते गिरावट देखने को मिली. इसके कारण शेयर बाजार में मौजूद कई कंपनियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा. जिसके कारण बीते सप्ताह 10 सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों में छह का बाजार पूंजीकरण 2,00,280.75 करोड़ रुपये घट गया.

2. US Market की गिरावट से भारत में निवेशक डरे, Basant Maheshwari ने बताया कौन करेगा बाजार में सर्वाइव?

शेयर बाजार (Share Market) में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. कब मार्केट ऊपर जा रही है और कब मार्केट नीचे चली जा रही है, इसका सटीक आंकलन करना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है. पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में फिर से गिरावट देखी गई और सेंसेक्स-निफ्टी में बिकवाली हावी रही.

3. Bullish Stock: गिरावट के बाद अब फिर से इस शेयर ने पकड़ी रफ्तार, बुल रन के लिए तैयार नजर आ रहा स्टॉक

शेयर मार्केट (Share Market) में हजारों शेयर मौजूद है. हालांकि इनमें से बुलिश स्टॉक के बारे में पता लगाना काफी मुश्किल रहता है. कई बार मार्केट में मौजदू गिरावट भी बढ़िया शेयर में मंदी ले आती है तो वहीं कई बार बाजार की गिरावट भी किसी शेयर पर कोई असर नहीं डालती है. वहीं चार्ट पैटर्न की मदद से बुलिश स्टॉक (Bullish Share) के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है.

4. Share Market: पिछले हफ्ते बाजार में हावी रही बिकवाली, क्या इस सप्ताह फिर से लगने वाला है झटका?

आने वाले हफ्ते में निवेशकों को बाजार से काफी उम्मीदें हैं. हालांकि कई फैक्टर्स इस हफ्ते शेयर बाजार (Share Market) को प्रभावित कर सकते हैं. शेयर बाजार की चाल इस सप्ताह ब्याज दर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से तय होगी. विश्लेषकों ने यह राय दी. इसके अलावा, शेयर बाजार में विदेशी पूंजी की आवक और कच्चे तेल के रुझान से भी प्रमुख शेयर सूचकांक प्रभावित होंगे.

5. Adani के शेयर खरीद रखे हैं तो आ गई बड़ी खबर, निवेशकों पर पड़ने वाला है असर

शेयर बाजार में हजारों शेयर मौजूद है. हालांकि इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अडाणी ग्रुप (Adani Group) से जुड़े शेयरों की हो रही है. अडाणी ग्रुप के शेयर ने 2-3 साल में ही निवेशकों को तगड़ा रिटर्न कमाकर दिया है. वहीं अडाणी ग्रुप लगातार अपना बिजनेस भी बढ़ा रहा है. इस बीच अडाणी ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है. यह शेयर बाजार (Share Market) के निवेशकों के लिए भी काफी जरूरी है. इसका असर भी अडाणी के शेयर खरीदने वाले निवेशकों पर पड़ने वाला है.

6. Patanjali Group IPO: बाबा रामदेव की कंपनी से मुनाफे का शानदार मौका, स्टॉक ने दिया है 39000% का रिटर्न

बाबा रामदेव कि कंपनी पतंजलि जल्द चार नए IPO लाने की तैयारी में है. पतंजलि अगले सप्ताह निवेशकों को डिविडेंड यानी अपने मुनाफे का हिस्सा बांटने वाली है. हाल ही में इसकी घोषणा बाबा रामदेव ने की.

7. Petrol-Diesel Price: देश में 12 रुपये सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल! कच्चे तेल की कीमतों से मिल रहे संकेत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है. पिछले 3 महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में 25-30 डॉलर सस्ता हुआ है. इस समय क्रूड ऑयल 91 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास ट्रेंड कर रहा है. लेकिन फिर भी देश में पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई राहत नहीं मिल रही है.

8. Inflation: महंगी हो रही चीजों के दाम से जनता परेशान, अब महंगाई पर RBI अधिकारियों ने कही ऐसी बात

देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है. जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता है. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि देश में महंगाई ऊंची बनी हुई है. इसको देखते हुए मौद्रिक नीति के लिए महंगाई में वृद्धि को लेकर आशंकाओं को मजबूती से थामने की जरूरत है. खुदरा मुद्रास्फीति में तीन महीने से जारी गिरावट अगस्त महीने में थम गई और मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के महंगा होने से यह बढ़कर सात प्रतिशत तक पहुंच गयी.

9. Fuel Price: लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने घटा दिया तेल पर टैक्स, दाम हुए कम

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें काफी वक्त से स्थिर बनी हुई हैं. उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम न तो बढ़े हैं और न ही घटे हैं. हालांकि दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी गई है.

10. Antodaya Ration Card: अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, बस करना होगा इतना काम

सरकार द्वारा कई लोगों के फायदे के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही है. लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार पुरानी योजना में कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है या फिर नई योजना लाती है. इस बार सरकार ने लोगों को मुफ्त इलाज देने के का फैसला किया है.

