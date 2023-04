AIBE XVII Results Out: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी, ये है नंबर देखने का डायरेक्ट लिंक

AIBE 17 Result 2023 PDF: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XVII (AIBE 17) 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. कैंडिडेट्स अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

काउंसिल ने 5 फरवरी को एआईबीई 17 परीक्षा आयोजित की और इसके तुरंत बाद आंसर की का लिंक पोस्ट किया, जिसे बाद में हटा दिया गया. वहीं, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्शन उठाने का मौका 20 फरवरी, 2023 तक दिया गया था. एआईबीई 17 रिवाइज्ड आंसर की 14 अप्रैल को जारी की गई थी. परिषद ने घोषणा की कि दो सवाल हटा दिए गए थे.

कई कैंडिडेट्स का परीक्षाफल गलत या नामांकन प्रमाण पत्र अपलोड करने में विफल रहने और क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड नहीं भरने के कारण निगरानी समिति द्वारा रोक दिया गया है या खारिज कर दिया गया. 2023 में राजकोट शहर में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के एआईबीई रिजल्ट को अनुचित साधनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण अगली सूचना तक रोक दिया गया है.

AIBE 17 Result 2023 Date: रिजल्ट में ये डिटेल्स होगी मेंशन

उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर, पिता या पति का नाम, पंजीकरण संख्या, नामांकन संख्या, परिणाम की स्थिति - (पास या फेल)।

AIBE 17 results 2023: Know how to check