Assam PAT Result 2022: 2 अगस्त को इतने बजे जारी होगा असम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकते हैं चेक

How to Check Assam PAT Result 2022: उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने असम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा (पीएटी) का एग्जाम दिया था और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. दरअसल, तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DTE) ने इसके परिणाम जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. असम पीएटी परिणाम 2022 का रिजल्ट 2 अगस्त, 2022 को शाम 4 बजे के बाद घोषित किया जाएगा. अगर आपने या आपके जानकार ने इसकी परीक्षा दी है तो आप डीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट dte.assam.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन निदेशालय की तरफ से 24 जुलाई को किया गया था. इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.

असम के शिक्षा मंत्री ने की पुष्टि

असम पीएटी परिणाम 2022 के रिजल्ट का इंतजार लंबे समय से परीक्षार्थी कर रहे थे. इसे लेकर कोई फिक्स तारीख सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आकर पीएटी के परिणाम की तारीख और समय का ऐलान किया. ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा (पीएटी) 2022 के परिणाम 2 अगस्त को शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट https://dte.assam.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा."

The results of Polytechnic Admission Test (PAT) 2022 will be declared on August 2.

The results of Polytechnic Admission Test (PAT) 2022 will be declared on August 2. It will be available online at https://dte.assam.gov.in from 2nd August, 2022, after 4 pm.

