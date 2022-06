CBSE 10th 12th Result 2022 Date Confirmed?: सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तारीख फाइनल! यहां कर पाएंगे चेक

CBSE Board 10th 12th Result 2022 Date: सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2022 कब घोषित करेगा? यही सवाल पिछले करीब दो महीने से लाखों छात्रों के दिल-दिमाग में चल रहा है. जबकि सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई टर्म 2 रिजल्ट 2022 के बारे में चुप है, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं, 12वीं के रिजल्ट 2022 के लिए संभावित घोषणा तारीख पर संकेत दे रहे हैं. दिल्ली में सीबीएसई मुख्यालय से आने वाली नई रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि सीबीएसई 10वीं के परिणाम 2022 के 4 जुलाई 2022 तक घोषित होने की उम्मीद की जा सकती है. इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सीबीएसई 12वीं परिणाम 2022 10 जुलाई 2022 तक घोषित होने की संभावना है. छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि यह केवल एक अनुमान है और फाइनल तारीख या सीबीएसई 10 वीं, 12 वीं के परिणाम 2022 के लिए एक सटीक तारीख जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से बोर्ड द्वारा बताई जाएगी.

सीबीएसई 10 वीं, 12 वीं का फाइनल रिजल्ट 2022, जो जल्द ही घोषित होने की संभावना है, एक फॉर्मूले पर आधारित होगा जो दोनों एग्जाम के नंबर को कवर करता है. अब तक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने टर्म 1 और टर्म 2 के नंबरों के लिए कोई विशिष्ट फॉर्मूला या वेटेज अधिसूचित नहीं किया है, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि बोर्ड 40:40:20 फॉर्मूले का पालन करेगा जहां 40% वेटेज सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट को दिया जाएगा, अगला 40% वेटेज टर्म 2 रिजल्ट को दिया जाएगा, जबकि बाकी 20% अंक इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे.

How to check CBSE Class 10th and 12th Result 2022

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in, cbresults.nic.in पर जाएं.

फिर कक्षा 10वीं या 12 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें.

अब स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं व 12वीं का रिजल्ट 2022 आपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे.

कक्षा 10वीं व 12वीं का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ आगे के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी ले लें.

DigiLocker: UP Board में कम आए हैं नंबर ये रहा बढ़वाने का तरीका और डिजीलॉकर में देखें ये जरूरी जानकारी

Job of The Week: डीआरडीओ, यूपीएससी, रेलवे समेत यहां निकली हैं सरकारी नौकरी, जानिए आप कब तक कर सकते हैं आवेदन