CBSE 10th Result 2023: जल्द जारी होगा कक्षा 10वीं का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे करें चेक

CBSE 10th Result 2023: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से जल्द ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में रिजल्ट जारी होते ही छात्र बोर्ड की इन आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. हालांकि, बोर्ड एक ही दिन कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी करेगा. ऐसे में रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को उनके एग्जाम रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी.

बता दें कि रिजल्ट देखने की सुविधा कई तरह से उपलब्ध होगी. छात्र अलग-अलग प्लेटफॉर्म व मोबाईल ऐप (Mobile App) के जरिए अपना रिजल्ट बड़ी ही आसानी से देख सकेंगे. छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन (Online), एसएमएस (SMS) और डिजिलॉकर (Digilocker) व उमंग ऐप (UMANG App) के जरिए देख सकते हैं. हर एक प्लेटफॉर्म पर स्कोरकार्ड चेक करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं. आप उन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

इसके अलावा छात्र आईवीआरएस (IVRS) पर भी अपने रिजल्ट की डिटेल हासिल कर सकते हैं.

How to Check CBSE 10th Result 2023 Online: कैसे ऑनलाइन चेक करें सीबीएसई कक्षा 10वीं 2023 का रिजल्ट?

सीबीएसई कक्षा 10वीं का रिजल्ट छात्र नीचे दी गई विभिन्न वेबसाइट पर जाकर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं.

- cbseresults.nic.in

- results.cbse.nic.in

- cbse.nic.in

- cbse.gov.in

इन स्टेप्स के जरिए चेक करें सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट

स्टेप 1 - छात्र सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2 - इसके बाद होम पेज पर दिए गए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2023 के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 - अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी.

स्टेप 4 - आप यहां अपना एग्जाम रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.

स्टेप 5 - आपका ई-स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 6 - आप भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर इसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

How to Check CBSE 10th Result 2023 Through Digilocker: कैसे डिजिलॉकर के जरिए चेक करें सीबीएसई कक्षा 10वीं 2023 का रिजल्ट?

स्टेप 1 - छात्र सबसे पहले डिजिलॉकर की इस ऑफिशियल वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2 - इसके बाद होम पेज पर दिए गए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2023 के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 - अब आप यहां मांगी गई सभी डिटेल दर्ज करें. आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी.

स्टेप 4 - इसके बाद आपकी मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

How to Check CBSE 10th Result 2023 via SMS: कैसे एसएमएस के जरिए चेक करें सीबीएसई कक्षा 10वीं 2023 का रिजल्ट?

छात्र SMS के जरिए भी सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट देख सकेंगे. छात्रों को अपने मोबाइल फोन से केवल एक SMS करना होगा.

कक्षा 10वीं के छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए एसएमएस (SMS) में CBSE10(space)Roll_Number लिखकर बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए नंबर पर भेजें.

जैसे ही छात्र SMS भेजेंगे वैसे ही उन्हें उनका रिजल्ट SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा.