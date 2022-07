CBSE 10th Result 2022: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट कल! SMS ऑनलाइन और DigiLocker पर ऐसे कर पाएंगे चेक

Central Board of Secondary Education, CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई द्वारा बहुत जल्द सीबीएसई 10वीं परिणाम 2022 जारी करने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2022 कल 4 जुलाई 2022 को जारी होने की उम्मीद है. एक बार जारी होने के बाद, इसे स्टूडेंट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर चेक करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा. सीबीएसई रिजल्ट डिजिलॉकर और एसएमएस के माध्यम से स्टूडेंट्स के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे. स्टूडेंट्स अपना सीबीएसई कक्षा 10 का रिजल्ट चेक करने का तरीका जानने के लिए पढ़ सकते हैं.

CBSE 10th Result 2022 – How to check CBSE Result online

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबासाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको CBSE Term 2 Result for Class 10 का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब अपना exam roll number, school code और date of birth डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही CBSE 10th Result 2022 आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं.

CBSE 10th Result 2022 – How to check CBSE Result on DigiLocker

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे वेबसाइट digilocker.gov.in या मोबाइल ऐप Mobile App पर जाएं.

अब वहां मांगी गईं डिटेल जैसे आधार नंबर आदि डालकर लॉगिन कर लें.

अब होमपेज पर Central Board of Secondary Education पर क्लिक करें.

अब ‘CBSE Term 2 Results for Class 10’ पर क्लिक करें.

अब आपकी 10वीं की provisional marksheet आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

CBSE 10th Result 2022 – How to check CBSE Result via SMS

सबसे पहले अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं

अब cbse10 टाइप करें और एक स्पेस देकर अपना रोल नंबर टाइप करें.

अब इस मैसेज को 7738299899 पर भेज दें.

अब कुछ ही देर में आपका CBSE 10th Result 2022 SMS से आपके फोन पर आ जाएगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर