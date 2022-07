CBSE 10th 12th Result Date: सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तारीख फाइनल! इन वेबसाइट पर कर पाएंगे अपने नंबर चेक

Central Board of Secondary Education (CBSE): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 13 जुलाई, 2022 तक सीबीएसई कक्षा 10 के टर्म 2 के रिजल्ट और 15 जुलाई, 2022 तक सीबीएसई कक्षा 12 के टर्म 2 के परिणाम घोषित कर सकता है. सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 (टर्म 2) के परिणाम क्रमशः 4 जुलाई, 2022 और 10 जुलाई, 2022 को घोषित करने जा रहा था, जिसमें बाद में देरी हुई. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद, स्टूडेंट्स सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों cbseresults.nic.in और results.gov.in से अपनी कक्षा 10 और कक्षा 12 की मार्कशीट देख सकते हैं. रिजलट डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी चेक करने के लिए उपलब्ध होंगे.

CBSE Class 10, 12 Term 2 Results 2022: How to download scores from the official website?

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और results.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर 'CBSE Term 2 Class 12 Result, और CBSE Term 2 Class 10 Result 2022' का लिंक मिलेगा.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. अब यहां आपको मांगी गईं सभी डिटेल्स भरकर सबमिट करनी हैं.

अब आपके सामने CBSE Term 2 Scorecard और mark sheet आपके सामने होंगी.

पास होने के लिए चाहिए इतने नंबर

सीबीएसई की परीक्षा इस बार दो टर्म में आयोजित की गई थी. रिजल्ट टर्म 1 और टर्म 2 का कंबाइड रिजल्ट जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 फीसदी नंबर लाने होंगे. गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर के महीने में टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव रूप में आयोजित की गई थी. वहीं टर्म 2 की परीक्षा अप्रैल-मई में हुई थी, ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव रूप में आयोजित हुआ था. कक्षा 10 वीं, 12 वीं के रिजल्ट में एकेडमिक ईयर के दौरान मिले नंबरों की डिटेल, इंटरनल असेसमेंट के नंबर, प्रोजेक्ट वर्क, प्रक्टिकल एग्जाम और प्री-बोर्ड एग्जाम के रूप में होगा. सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट में भी ग्रेस मार्क के रूप में मिले नंबरों का उल्लेख हो सकता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर