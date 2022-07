CBSE 10th, 12th Exam 2022: सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए जारी किया जरूरी नोटिफिकेशन, यहां तुरंत कर लीजिए चेक

CBSE 10th, 12th Exam 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के बारे में एक जरूरू नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिस जो आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया गया है, सीबीएसई 10 वीं, 12 वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की समय सीमा के बारे में बात करता है. यह उस समय की कम्पार्टमेंट लिस्ट में रखे गए उम्मीदवारों को सीबीएसई 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 में हिस्सा लेने के लिए अपने आवेदन पत्र भरने के लिए 30 जुलाई 2022 तक का समय दिया गया है.

Schools to Submit List of Applicants for Regular Students

सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 आवेदन प्रक्रिया आज 30 जुलाई को समाप्त होने के साथ, स्कूलों को रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया गया है. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को कम्पार्टमेंट में रखे गए उम्मीदवारों की एक लिस्ट जमा करनी होगी और केवल जिनके नाम जमा किए गए हैं उन्हें ही कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी. कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन एलओसी फॉर्म के माध्यम से जमा करने की जरूरत है. स्कूलों द्वारा लिस्ट जमा करने का डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है.

Private Candidates to Apply Directly via CBSE Portal

दूसरी ओर, सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है. ऐसे उम्मीदवारों को सीबीएसई 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने का ऑप्शन दिया गया है. स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

CBSE Compartmental Exam 2022 - Application Fee

कंपार्टमेंटल परीक्षा आवेदन प्रक्रिया के बारे में डिटेल शेयर करने के साथ-साथ, नोटिस आवेदन फीस के बारे में भी बात करता है जिसका उम्मीदवारों को आने वाली परीक्षा के लिए भुगतान करना होगा. निजी उम्मीदवारों को सीबीएसई 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के लिए आवेदन शुल्क आज - 30 जुलाई 2022 तक बिना किसी लेट फीस के जमा करना होगी. ऐसे उम्मीदवारों को 300 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी यदि उनका परीक्षा केंद्र भारत के भीतर आता है. और 2000 रुपये यदि केंद्र भारत से बाहर आता है. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि 30 जुलाई के बाद, उम्मीदवारों को 8 अगस्त 2022 तक लेट फीस के साथ सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के आवेदन फॉर्म जमा करने की सुविधा दी जाएगी. इस अवधि के दौरान स्टूडेंट्स से जो लेट फीस लिया जाएगा वह 2000 रुपये होगा.

