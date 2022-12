DU Admission Merit List: डीयू में इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी, जानिए आपका क्या हुआ?

DU PG First Merit List 2022: दिल्ली विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है. स्टूडेंट्स पीजी एमडिशन सेक्शन में admission.uod.ac.in पर जा सकते हैं. इसका डायरेक्ट लिंक भी यहां दिया गया है. पहले फेज में चयनित कैंडिडेट्स की पहली मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन के लिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. फीस भुगतान और एडमिशन सिक्योर करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है.

दूसरी मेरिट सूची 7 दिसंबर को जारी की जाएगी और तीसरी मेरिट सूची 10 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी. सीटें खाली रहने पर यूनिवर्सिटी आगे एडमिशन लिस्ट जारी कर सकती है. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय मेरिट और प्रवेश परीक्षा रिजल्ट दोनों के आधार पर एडमिशन देता है.

DU PG admission 2022 1st merit list

अब तक इन कोर्सेज के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई है.

B.Ed. Special Education (VI)

M. Tech. Microwave Electronics

M.A. French

M.A. Geography

M.A. German

M.A. Hispanic

M.A. Italian

M.A. Life Long Learning & Extension

M.A. Linguistics

M.A. Sociology

M.Sc. Biochemistry

M.Sc. Biophysics

M.Sc. Development Communication & Extension

M.Sc. Human Development & Childhood Studies

M.Sc. Microbiology

M.Sc.- Ph.D. Combined Degree course - Biomedical Sciences

M.Sc. Resource Management & Design Application

How To Download First List At Admission.uod.ac.in



स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाएं.

यहां आपको PG first admission list का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें.

अब आपके सामने PG first admission list डिस्प्ले पर होगी.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

अभ्यर्थी पहली मेरिट लिस्ट के तहत कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) प्रवेश पोर्टल के माध्यम से 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. विभाग या कॉलेज 4 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवारों के एडमिशन का वेरिफिकेशन और अप्रूवल करेंगे. एडमिशन पेमेंट विंडो 4 दिसंबर की रात 11.59 बजे बंद हो जाएगी.

