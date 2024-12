ऐसा क्या है जो साल में 1 बार, 'माह' में 2 बार, 'सप्ताह' में 3 बार और 'वार' में 6 बार आता है?

GK Quiz In Hindi: प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके एक जरूरी सब्जेक्ट है और इंटरव्यू में भी जीके के सवालों के जरिए ही में कैंडिडेट्स की क्षमता मापी जाती है. यहां हम आपके लिए जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ सवाल-जवाब लेकर आए हैं, जो आपको हाजिर जवाब बनाएंगे. अगर आपको यहां दिए जा रहे सवालों के जवाब पहले से ही आते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ऐसे में आप क्विज में दिए गए इन सवाल-जवाबों को नोट करके रख सकते हैं...

सवाल - किस पक्षी को रात के समय बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है?

जवाब - वो पक्षी मुर्गा है, जिसे रात के समय बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है.

सवाल - भारतीय संविधान के जनक का नाम बताएं?

जवाब - डॉ बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं.

ऐसी कौन सी सब्जी है, जिसमें देश, भाषा और जिला इन तीनों का नाम शामिल है?

सवाल - भारत के राजस्थान राज्य का दिल किस शहर को कहा जाता है?

जवाब - राजस्थान का दिल अजमेर को कहा जाता है.

सवाल - कौन सी चीज गर्म करने पर जम जाती है?

जवाब - वो चीज है अंडा, जो गर्म करने पर जम जाता है.

सवाल - वो क्या है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 बार और दिन में 6 बार आता है?

जवाब - दरअसल, वह इंग्लिश अलफाबेट का 'F' लेटर, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 बार और दिन में 6 बार आता है. इसे यहां डिटेल में समझिए

साल में 12 महीने January, February, March, April, May, June, July, August..... होते हैं. ऐसे में इन 12 महीनों के नामों में केवल February में 'F' लेटर आता है.

इसी तरह महीने में 1 महीने में 4 हफ्ते First Week, Second Week, Third Week, Fourth Week होते हैं. इन चारों में 2 बार First और Fourth Week में ही 'F' लेटर आता है.

वहीं, एक हफ्ते में 7 दिन First Day, Second Day, Third Day, Fourth Day, Fifth Day, Sixth Day.... होते हैं. इन 7 दिनों के नामों में 3 बार First Day, Fourth और Fifth Day में भी 'F' लेटर आता है.

इसी तरह एक वार (दिन) में 24 घंटे One, Two, Three, Four, Five, six, Seven, Eight.... Fourteen, Fifteen........ Twenty Four होते हैं. ऐसे में यहां सबसे ज्यदा 6 बार 'F' लेटर आता है.

