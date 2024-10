Quiz: वो कौन सी चीज है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 4 बार और दिन में 6 बार आती है?

Trending GK Quiz: भारत में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, उसमें स्टेटिक जीके और जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं. ऐसे में इस सवालो के जवाब देकर आप स्टेटिक जीके से जुड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जनरल नॉलेज सेक्शन को काफी मजबूत कर सकते हैं. आप जानते ही होंगे कि इस तरह के सवाल एसएससी, रेलवे, बैंकिग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप नीचे पूछे गए सवालों के सही जवाब देते हैं, तो आप एग्जाम में जनलर नॉलेज सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. इसके अलावा आप हमारे इन सवालों को रोजाना नोट करके रख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम से पहले इनकी रिवीजन भी कर पाएंगे.

सवाल 1 - बताएं आखिर लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था?

जवाब 1 - दरअसल, लोदी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोदी (Bahlol Lodi) थी.

सवाल 2 - क्या आप बता सकते हैं कि आखिर भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है?

जवाब 2 - बता दें कि भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला (Chittorgarh Fort) है.

सवाल 3 - क्या आप जानते हैं कि आखिर महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था?

जवाब 3 - दरअसल, महाराणा प्रताप का जन्म कुम्भलगढ़ किले (Kumbhalgarh Fort) में हुआ था.

सवाल 4 - आखिर वो कौन सी चीज है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 4 बार और दिन में 6 बार आती है?

जवाब 4 - दरअसल, इस सवाल का जवाब है लेटर 'F'. इसके बारे में हमने नीचे डिटेल में बताया है.

दरअसल, साल में 12 महीने होते हैं (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December), ऐसे में इन 12 महीनों में बस February में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह महीने में 2 बार यानी 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं (First Week, Second Week, Third Week, Fourth Week), इन चारों हफ्तों में केवल First Week और Fourth Week में ही "F" लेटर आता है.

अब बात करें हफ्ते में 3 बार आने की, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं (First Day, Second Day, Third Day, Fourth Day, Fifth Day, Sixth Day and Seventh Day). इन सातों दिनों में केवल First Day, Fourth Day और Fifth Day में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह दिन में 6 बार, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं (One, Two, Three, Four, Five, six, Seven, Eight, Nine, Ten..... Fourteen, Fifteen........ Twenty Four). ऐसे में यहां 'F' लेटर केवल 6 बार आता है.