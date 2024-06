UGC-NET June 2024: यूजीसी- नेट एग्जाम कैंसल, सीबीआई को सौंपी जांच; धांधली की शिकायत पर सरकार का बड़ा एक्शन

UGC NET Exam 2024 News: यूजीसी नेट की परीक्षा में धांधली की शिकायतें मिलने पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने मंगलवार को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है. साथ ही मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है. साथ ही मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है. नीट की तरह यह परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने आयोजित करवाई थी.

यूजीसी- नेट परीक्षा 2024 हुई रद्द

शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार रात सर्कुलर जारी करके बताया कि परीक्षा प्रक्रिया में ऊंचे स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है. अब इसके स्थान पर नई तारीख पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी. इसके साथ ही मामले की गहन जांच के लिए सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है.

"To ensure the highest level of transparency and sanctity of the examination process, the Ministry of Education, Government of India has decided that the UGC-NET June 2024 Examination be cancelled. A fresh examination shall be conducted, for which information shall be shared… pic.twitter.com/tGb9EcaGQz

— ANI (@ANI) June 19, 2024