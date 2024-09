Narendra Modi and Anura Kumara Dissanayake: श्रीलंका के नए राष्‍ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत के समर्थक नहीं है. प्रचार के दौरान उन्‍होंने कहा था कि यदि राष्‍ट्रपति बनेंगे तो अडानी के पवन ऊर्जा प्रोजेक्‍ट को रद्द किया जाएगा. अडानी समूह इस क्षेत्र में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा के विकास के लिए 20 साल के समझौते में 44 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने वाला है. वो जिस जेवीपी से जुड़े हैं उसका भारत विरोध का पुराना नाता रहा है. जेवीपी ने 1980 के दशक में भारत-श्रीलंका शांति समझौते के माध्यम से श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का विरोध किया था. जेवीपी ने इस समझौते का विरोध किया था जिसमें भारत ने श्रीलंका में लिट्टे से निपटने के लिए पीसकीपिंग फोर्स को भेजने का फैसला लिया था. जेवीपी ने खूनी भारत विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया था. ये पार्टी श्रीलंका में सिंहल वर्चस्‍व के मुद्दे पर केंद्रित है.

इस पृष्‍ठभूमि से आने वाले अनुरा कुमारा दिसानायके के चुनाव जीतने के बाद ही भारत को लेकर तेवर बदलने लगे हैं. उन्‍होंने पीएम मोदी के बधाई संदेश के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनकी तारीफ की. श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं. दिसानायके ने यह बात ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के रविवार के उस पोस्ट के जवाब में कही जिसमें उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए मार्क्सवादी नेता को बधाई दी थी.

दिसानायके ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी आपके स्नेहपूर्ण शब्दों और समर्थन के लिए धन्यवाद. मैं हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता से सहमत हूं. हम साथ मिलकर अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं.’’

Thank you, Prime Minister Modi, for your kind words and support. I share your commitment to strengthening the ties between our nations. Together, we can work towards enhancing cooperation for the benefit of our peoples and the entire region. https://t.co/rtQEXyiFUI

