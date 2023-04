Bank PO: बैंक में पीओ कैसे बनें? ये रहा पूरा प्रोसेस और टिप्स

How to Become Bank PO: सालों से उम्मीदवारों का सपना रहा है कि वे किसी नेशनलाइज्ड बैंक में नौकरी करें. अगर वह नौकरी प्रोबेशनरी ऑफिसर की है, तो यह उनके द्वारा हासिल किया गया एक शानदार काम है. कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो आईएएस, आईपीएस बनने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से नहीं बन पाते हैं तो वे भी बैंक पीओ की नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर देते हैं. वैसे तो बैंक पीओ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन यहां आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप सही दिशा में मेहनत करके आसानी से बैंक पीओ बन सकते हैं.

Bank PO: Essential Academic Qualifications

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता. जो लोग अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर/ सेमेस्टर में हैं, वे भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अधीन आवेदन कर सकते हैं कि यदि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें कटऑफ डेट पर या उससे पहले ग्रेजुएट परीक्षा पास करने का प्रमाण पेश करना होगा. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता. जो लोग अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर/ सेमेस्टर में हैं, वे भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अधीन आवेदन कर सकते हैं कि यदि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें कटऑफ डेट पर या उससे पहले ग्रेजुएट परीक्षा पास करने का प्रमाण पेश करना होगा. Bank PO: Selection Procedure

प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए चयन तीन फेज की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. phase-i: Preliminary Examination

100 नंबर के ऑब्जेक्टिव टेस्ट वाली प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. परीक्षण में 3 सेक्शन होंगे (प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग-अलग समय के साथ).

इसमें इंग्लिश लेंगुएज से 30 नंबर के 30 सवाल पूछे जाएंगे. इन्हें करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड से 35 नंबर के 35 सवाल पूछे जाएंगे. इन्हें करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. रीजनिंग से 35 नंबर के 35 सवाल पूछे जाएंगे. इन्हें करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. इस तरह पूरे पेपर में 100 सवाल पूछे जाएंगें जिन्हें करने के लिए कुल एक घंटे का वक्त मिलेगा. Selection criteria for Main Examination

प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त कुल नंबरों के आधार पर कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी. कोई सेक्शनल कट-ऑफ नहीं होगा. हर कैटेगरी में वैकेंसी की संख्या के 10 गुना (लगभग) कैंडिडेट्स को लिस्ट के टॉप से मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. Phase-II: Main Examination

मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इसमें 200 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 50 नंबर के लिए सब्जेक्टिव परीक्षा शामिल होगी. ऑब्जेक्टिव परीक्षा के खत्म होने के तुरंत बाद सब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे. ऑब्जेक्टिव पेपर में कुल 155 सवाल पूछे जाएंगे जो 200 नंबर के होंगो. इन्हें करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा. डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का होगा इसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे और इसे करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा. phase-iii: Psychometric Test

बैंक उन कैंडिडेट्स के व्यक्तित्व प्रोफाइलिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आयोजित कर सकता है, जिन्हें तीसरे फेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. उम्मीदवारों पर एक व्यू पॉइंट रखने के लिए टेस्ट के निष्कर्ष को इंटरव्यू पैनल के सामने रखा जा सकता है.

इसके बाद बारी आती है ग्रुप एक्सारसाइज और इंटरव्यू की. ग्रुप एक्सारसाइज 20 नंबर की होगी और इंटरव्यू 30 नंबर का होगा. इस तरह 50 नंबर का यह राउंड होगा. Final Selection

कैंडिडेट्स को फेज- II और फेज- III दोनों में अलग-अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी. मुख्य परीक्षा (चरण- II), ऑब्जेक्टिव परीक्षा और सब्जेक्टिव परीक्षा दोनों में प्राप्त अंकों को फाइनल सेलेक्शन के लिए तैयार होने वाली लिस्ट में शामिल करने के लिए फेज- III में प्राप्त नंबरों में जोड़ा जाएगा. चयन के लिए फाइनल लिस्ट तैयार करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा (फेज- I) में प्राप्त नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा.