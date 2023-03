UPSC Exam: 12वीं बोर्ड एग्जाम के बाद IAS अफसर कैसे बनें, ये रहा आपके हर सवाल का जवाब

UPSC Mains Syllabus: यह कैंडिडेट्स के बीच सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, जिन्होंने कम उम्र में सिविल सेवा में शामिल होने का निर्णय लिया है. IAS अधिकारी बनने के लिए ली जाने वाली UPSC परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होगी.

यह कैंडिडेट्स के बीच सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, जिन्होंने कम उम्र में सिविल सेवा में शामिल होने का निर्णय लिया है. IAS अधिकारी बनने के लिए ली जाने वाली UPSC परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होगी. आईएएस की परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए.

यदि आप एक सिविल सेवक के रूप में काम करने के लिए दृढ़ हैं, तो 12वीं कक्षा के बाद अपनी तैयारी शुरू करना सबसे अच्छा है. इस बात की उचित संभावना है कि यदि आप अपनी IAS की तैयारी जल्दी शुरू करते हैं, तो आप अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर लेंगे.

इसके अलावा, जीवन में आईएएस परीक्षा जल्दी पास करने से आपका करियर आगे बढ़ेगा और आपको कैबिनेट सचिव बनने का मौका मिल सकता है, जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए भारत में कैबिनेट सचिव का पद यूपीएससी का सर्वोच्च पद है.

Eligibility Criteria

Age Limit

आवेदक की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए और 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट मिलेगी.

Educational Qualification

आवेदक को आधिकारिक मान्यता के साथ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए.

उम्मीदवार जो अपने फाइनल ईयर में रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी यूपीएससी प्री एग्जाम परीक्षा देने की इजाजत है.

Tips on How to become an IAS officer

कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि IAS अधिकारी बनने की राह बहुत कठिन है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी और क्लियर माइंडसेट के साथ सब कुछ आसान हो सकता है. नीचे कुछ जरूरी पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर कैंडिडेट्स को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने से पहले विचार करना चाहिए. सिविल सेवा पर अपना पूरा रिसर्च करें. एक राजनयिक या सिविल सेवक अपना जीवन कैसे जीते हैं, इसमें हिस्सा लें. यदि आपके पास आईएएस अधिकारी के साथ बात करने का अवसर है तो उसका पूरा उपयोग करें. यूपीएससी सिलेबस को देखें और उसी के मुताबिक अपना ग्रेजुएशन कोर्स चुनें. इसमें इतिहास या राजनीति जैसे विषय शामिल होने चाहिए. सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए पढ़ाई करते समय, ये विषय काफी मददगार साबित होंगे. यह जरूरी है कि आपकी इन सब्जेक्ट में भी रुचि हो. यूपीएससी मेन्स परीक्षा के लिए किसी एक को चुनने से पहले आपको यूपीएससी के सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर एक नजर डालनी चाहिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र और अन्य जैसे कोर्सेज के बारे में पढ़ना शुरू करें जो यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं. यूपीएससी की सभी बुक्स की लिस्ट बनाकर अपनी बेसिक नॉलेज में सुधार करें. उन सभी को पढ़ें. यूपीएससी के लिए अच्छे समाचार पत्रों को पढ़कर देश और दुनिया की सबसे हालिया घटनाओं से अवगत रहें. यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आपको कम्यूनिकेशन स्किल्स की जरूरत होगी, जो यूपीएससी परीक्षा का तीसरा फेज है. नोट्स लेने की तकनीक में महारत हासिल करें, और यूपीएससी के पिछले सालों के पेपर की समीक्षा करके देखें कि आप कठिनाई के मामले में कहां हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें.

