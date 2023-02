IAS Success Story: तलाक, डिप्रेशन और फिर दृढ़ संकल्प; ऐसी है एक मां के आईएएस अफसर बनने की कहानी

यूपीएससी परीक्षा बहुत कठिन होती है और इसे क्लियर करना किसी के लिए भी आसान नहीं है. हालांकि, कई चुनौतियों के बावजूद, पिलखुवा, हापुड़ की शिवांगी गोयल ने परीक्षा में सफलता पाई और 177वीं रैंक हासिल की. तो चलिए इसके लिए उन्हें क्या क्या चैलेंज लेने पड़े थे.

Who Is Shivangi Goyal?

हापुड़ की रहने वाली और 7 साल की बच्ची की मां शिवांगी गोयल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में ऑल इंडिया रैंक 177 हासिल की थी, लेकिन यह उसके लिए आसान राह नहीं थी. उनके सामने कई समस्याएं आई थीं.

She Faced Domestic Violence After Getting Married

रिपोर्ट के मुताबिक शिवांगी को अपने ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. इसके चलते उन्हें अपने बच्चे को लेकर मायके लौटना पड़ा. शिवांगी जब ससुराल पहुंची तो वहां उन्हें काफी मुश्किल परिस्थियों का सामना करना पड़ा जिससे वो डिप्रेशन में भी चली गयी. घर के ख़राब मौहौल से उनकी और उनकी बेटी की तबियत भी खराब रहने लगी. शिवांगी का उनके पति के साथ तलाक का केस भी चल रहा है.

हालांकि, इस घटना ने उन्हें निराश नहीं किया. अपने माता-पिता के साथ वापस जाने के बाद, उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाने का फैसला किया. शिवांगी के मुताबिक यूपीएससी परीक्षा पास करना उनका बचपन का सपना था और जब वह स्कूल में थीं तो उसके प्रिंसिपल ने उन्हें इसकी तैयारी करने के लिए कहा था. उन्होंने अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत और ध्यान दिया और उन्हें इसका फल मिला.

Cleared Exam After 2 Failed Attempts

उन्होंने अपनी शादी से पहले दो बार एग्जाम पास करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार असफल रहीं. अपने पति को छोड़कर घर लौटने के बाद, उनके माता-पिता उसके सपोर्ट के स्तंभ बन गए. यह उनके पिता थे जिन्होंने उन्हें बताया कि वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है. यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उन्होंने कोचिंग की जगह सेल्फ स्टडी करने का फैसला किया. तभी उन्होंने दोबारा यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया. अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करने के बाद, उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने माता-पिता और 7 वर्षीय बेटी रैना को दिया.

Message For Married Woman

"मैं उन विवाहित महिलाओं को समाज में एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर उनके ससुराल में उनके साथ कुछ भी गलत होता है, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए. उन्हें दिखाएं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं." यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप आईएएस बन सकते हैं".

इस तरह की स्टोरीज हमें बहुत उम्मीद और खुशी देती हैं. शिवांगी दुनिया भर में कई महिलाओं के लिए खुद के लिए खड़ी होकर और अपने रास्ते में कुछ भी नहीं आने देने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रही हैं.

