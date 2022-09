IBPS Clerk Result 2022: बैंक क्लर्क की भर्ती का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS Clerk Result 2022 Out: CRP Clerk XII के तहत क्लर्क के पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले और रिजल्ट की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवारों का अब इंतजार खत्म हो गया है. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने अपनी वेबसाइट यानी ibps.in पर IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सिलेक्शन स्टेटस की घोषणा कर दी है. तो, उम्मीदवार आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट से या यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं जो 27 सितंबर 2022 तक उपलब्ध है.

यह परीक्षा 03 और 04 सितंबर 2022 को देश के अलग अलग केंद्रों पर 11 प्रतिभागी सरकारी बैंकों में कुल 6035 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी. आप नीचे क्लर्क रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप चेक कर सकते हैं.

How to Download IBPS Clerk Result 2022?

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Click here to View Your Result Status of Online Preliminary Examination for CRP-Clerks-XII’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है.

सबमिट करने के बाद IBPS CRP Clerk XII Result आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं.

What are my IBPS Clerk Marks 2022?

अंकों की घोषणा स्कोरकार्ड पर की जाएगी. आईबीपीएस क्लर्क स्कोर कार्ड अगले सप्ताह तक आधिकारिक वेबसाइट पर आने की उम्मीद है.

What is my IBPS Clerk Mains Exam Date 2022?

मेन्स एग्जाम 08 अक्टूबर 2022 को अस्थायी रूप से आयोजित होने की उम्मीद है, जिसके लिए उम्मीदवारों को आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. मेन्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी किया जाएगा. मुख्य परीक्षा में आए नंबरों को फाइनल सिलेक्शन के लिए माना जाएगा. मुख्य परीक्षा 200 नंबर की होगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर