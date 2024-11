तो क्या खत्म हुआ उदयपुर राजघराने का विवाद? विश्वराज सिंह की मेवाड़ सिटी पैलेस में एंट्री.. धूणी की रस्म पूरी

Mewar Royal Family Dispute: ऐसा लग रहा है कि उदयपुर स्थित मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार में ‘गद्दी’ का विवाद थम गया है. क्योंकि बुधवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मेवाड़ सिटी पैलेस के अंदर जाकर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में पवित्र मानी जाने वाली धूणी को नमन किया. खास बात यह रही कि जब विश्वराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस में प्रवेश करने लगे, तो उदयपुर में मार्च कर रहे राजपूतों की भीड़ ने उन्हें कंधे पर उठा लिया.

लक्ष्यराज को विश्वास में लिया गया?

असल में बताया गया इस समझौते के दौरान, लक्ष्यराज को विश्वास में लिया गया और उनसे यह सुनिश्चित करने का आश्वासन लिया गया कि वे या उनके समर्थक कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे. इसका मतलब यह है कि विवाद कुछ जरूर थम गया है. इससे पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नाथद्वारा रोड स्थित श्री एकलिंगनाथजी मंदिर में दर्शन किए. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. उन्होंने अपने पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ की मृत्यु के बाद शुरू हुए शोक को भंग करने की पारंपरिक रस्म पूरी की.

सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए..

मंदिर दर्शन के मौके पर भी मंदिर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके. उधर इस दौरान उदयपुर के सिटी पैलेस और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. यहां भारतीय न्यास संहिता की धारा 163 (पहले सीआरपीसी की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. मामले को सुलझाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया था.

#WATCH | Udaipur, Rajasthan | BJP MLA from Rajsamand and newly crowned Maharana of Mewar, Vishvaraj Singh Mewar says, "On one side we are satisfied with the Darshan on the other side we are thinking that it would have been better if we had done all this without any problem... The… https://t.co/L31kskbqP3 pic.twitter.com/k908GS22qB

— ANI (@ANI) November 27, 2024