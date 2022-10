Indian Army Recruitment 2022: इंडियन आर्मी में निकली नौकरी, सैलरी 92,300 रुपये महीना तक; पढ़िए पूरी डिटेल

Indian Army AOC Recruitment 2022: आर्मी ऑडिनेंस कॉर्प (एओसी), भारतीय सेना ने रोजगार समाचार पत्र और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मैटेरियल असिस्टेंट की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. एओसी ने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य पश्चिम और मध्य पूर्व स्थानों सहित देश भर में सीधी भर्ती के आधार पर 419 वैकेंसी को भरने का निर्णय लिया है. उम्मीदवार रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर http://www.aocrecruitment.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2022 है.

Educational Qualification

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या मैटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा. आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए. चयन प्रक्रिया की बात करें तो कैंडिडेट्स का सेलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

How to Apply for AOC Material Assistant Recrutiment 2022

आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके वेबसाइट www.aocrecruitment.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

पेज 1 पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देश पढ़ें और पुष्टि के प्रत्येक बिंदु के सामने चेक बॉक्स पर टिक करें.

भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7 भरें.

विज्ञापन में दर्शाए गए फीस के सफल भुगतान, यदि कोई हो, पर सिस्टम द्वारा भाग 8 स्वतः भरा जाएगा.

भाग 9 में डॉक्यूमेट्स अपलोड करें.

आवेदन का रिव्यू करें क्योंकि फाइनल रूप से जमा किए जाने के बाद आवेदन पत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है.

