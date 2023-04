KVS Admission 2023: केवी में एडमिशन की आखिरी तारीख, चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स; इस दिन आएगी पहली लिस्ट

Kendriya Vidyalaya Sangathan: अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का हर माता पिता का सपना होता है और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं. आज यहां हम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की बात कर रहे हैं. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में कक्षा 1 में 2023-2024 सेशन के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया खत्म होने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल 2023 है. अगर आवेदन करना है तो kvsangathan.nic.in पर कर सकते हैं.

KVS Class 1 admission 2023: Know how to register

KVS में क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाना होगा.

यहां आपको अप्लाई करने का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको अपना फॉर्म भरना होगा.

इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो अपलोड करने होंगे.

अब आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे. इसके साथ ही आप अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/instructions.html है.

केवी की चेतावनी

केवीएस ने साफ किया है कि केवी द्वारा जांच के समय आवेदन पत्र में गलत और भ्रामक जानकारी पाए जाने पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा. इसलिए फॉर्म भरते समय माता-पिता को गलतियों से बचना चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

आयु सीमा

नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 31 मार्च, 2023 तक कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 6 साल और ऊपरी आयु सीमा 8 साल है. माता-पिता और अभिभावक 17 अप्रैल को शाम 7 बजे तक या उससे पहले आवेदन करना सुनिश्चित करें.

ये कर सकते हैं आवेदन

भारतीय नागरिकों के बच्चे केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं. विदेशी नागरिकों के बच्चे जो किन्हीं कारणों से भारत में हैं, वे भी केवीएस प्रवेश 2023 के लिए पात्र हैं.

कब आएगी पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट

कक्षा एक की एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन है. पहले घोषित शेड्यूल के मुताबिक, पहली प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट 20 अप्रैल को जारी की जाएगी और पहले राउंड के एमडिशन 21 अप्रैल से शुरू होंगे. सीटों की उपलब्धता के आधार पर, दूसरी एडमिशन लिस्ट 28 अप्रैल को और तीसरी लिस्ट 4 मई को जारी की जाएगी.

Documents Required for Kendriya Vidyalaya Admission 2023

जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि का प्रमाण

बच्चे के पासपोर्ट साइज फोटो

निवास प्रमाण पत्र

एससी / एसटी / ओबीसी प्रमाण पत्र

ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाणपत्र

सिंगल गर्ल चाइल्ड के मामले में एक हलफनामा

कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र

दादा-दादी के साथ बच्चे के माता-पिता के संबंध का प्रमाण.

Kendriya Vidyalaya Reservation System

अनुसूचित जाति (एससी) - 15%

अनुसूचित जनजाति (एसटी) - 7.5 %

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) - 27%

शारीरिक रूप से अक्षम (पीएच) - 3%

