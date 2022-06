TS SSC 10th Result 2022: तेलंगाना बोर्ड एसएससी 10वीं का रिजल्ट manabadi.co.in पर चेक करने का ये रहा तरीका

Telangana TS SSC 10th Result 2022: टीएस एसएससी रिजल्ट आज 30 जून, 2022 को घोषित किया जाएगा. बोर्ड आज सुबह 11.30 बजे कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित करने वाला था, लेकिन अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है. रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स बीएसई तेलंगाना की आधिकारिक साइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. एक बार घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स अपना परिणाम bse.telangana.gov.in, bseresults.telangana.gov.in और अन्य वेबसाइटों पर देख सकते हैं.

तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणामों की घोषणा करेंगी. एसएससी परीक्षा परिणाम चेक करने के लिए, छात्रों को अपने हॉल टिकट नंबर के साथ बोर्ड की वेबसाइटों पर लॉगिन करना होगा. तेलंगाना एसएससी परीक्षा 23 मई से 1 जून 2022 तक राज्य भर में आयोजित की गई थी. इससे पहले, टीएसबीआईई ने आईपीई फर्स्ट और सेकेंड ईयर के परिणामों की घोषणा की थी.

TS 10th result 2022: How To Check TS SSC Results 2022 At Bse.telangana.gov.in

रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in, tsbie.cgg.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको TS SSC result का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

पिछले साल, तेलंगाना एसएससी परीक्षा में पास प्रतिशत 100 फीसदी था, सभी स्टूडेंट्स को उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पर प्रमोट कर दिया गया था.

TS SSC 10वीं रिजल्ट 2022 का 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं. बीएसई तेलंगाना ने ये परीक्षाएं 23 मई से 1 जून 2022 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की थीं. इन परीक्षाओं में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट में कम से कम 35 फीसदी नंबर लाने की जरूरत है. महामारी के कारण सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किए जाने के बाद 2021 और 2020 में 100 फीसदी पास प्रतिशत दर्ज किया गया था. 2019 में पास प्रतिशत 92 फीसदी दर्ज किया गया था. 2018 में, कुल पास प्रतिशत सिर्फ 83.78 फीसदी था. इस साल लगभग 90 फीसदी के पास प्रतिशत की उम्मीद है.

