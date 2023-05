MP Board 5th 8th Result: एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

MP Board Class 5th and 8th Result: Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा का रिजल्ट आज, 15 मई, 2023 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट राज्य शिक्षा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट rskmp.in पर भी देख सकते हैं. नतीजे एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर भी उपलब्ध हैं. एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं में लाखों स्टूडेंट्स के शामिल होने की उम्मीद है. दोपहर 12:30 बजे परिणाम घोषित किए गए.

MPBSE कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी. 8.65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कक्षा 5वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे और 7.70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कक्षा 8वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे. मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि वे भोपाल में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के सभागार से कक्षा 5 और 8 के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ फोर्मेट में भी उपलब्ध होंगे.

How to check MP Board Class 5 and Class 8 results?