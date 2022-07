NET Exam 2022 Schedule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल, यहां देखें डेटशीट

Date and Subject wise Schedule for UGC-NET December 2021 and June 2022: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट (UGC NET) दिसंबर 2021 और जून 2022 (Merged Cycles) के लिए तारीख और विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर परीक्षा का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं. एनटीए की ओर से जुलाई परीक्षा के लिए यूजीसी नेट प्रवेश पत्र 2022 जल्द ही जारी करने की उम्मीद है.

कब होगी यूजीसी नेट परीक्षा

यूजीसी नेट परीक्षा 2022 का आयोजन 9, 11, 12 जुलाई और 12, 13 और 14 अगस्त को कंप्यूटर आधारित मोड में किया जाएगा. विषयों के नाम और जुलाई में होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. नोटिस में कहा गया है, '12, 13 और 14 अगस्त 2022 को होने वाली परीक्षा के कार्यक्रम और शेष विषयों के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी.'

कब जारी होंगे नेट परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड

9 जुलाई को परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एनटीए आज एग्जाम सिटी अलॉटमेंट स्लिप जारी करेगी. इस स्लिप में अभ्यर्थी की एग्जाम सिटी और एग्जाम सेंटर के बारे में सूचनाएं होंगी. 9, 11 और 12 जुलाई को होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र (NTA NET Admit Card) डाउनलोड करने के संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी.

जानिए क्‍यों आयोजित होती है नेट परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है. वर्तमान में जून 2022 और दिसंबर 2021 के महीनों की परीक्षा एक साथ कराई जा रही है.

