23 साल के यूट्यूबर ने कहा जॉइन कर लो, "टॉप मार्केट सैलरी" और कमाई का हिस्सा भी दूंगा

Chief of Staff Job: 23 साल के यूट्यूबर ईशान शर्मा बेंगलुरु में अपनी टीम में शामिल होने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ की तलाश कर रहे हैं. एक्स पर एक पोस्ट में, शर्मा ने कहा कि आदर्श उम्मीदवार के पास डेटा एनालिस्ट, ट्रेंड प्रिडिक्शन, कॉन्टेंट मार्केटिंग और इफेक्टिव राइटिंग स्किल में एक्सपर्टीज होनी चाहिए. चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए आवेदन करने के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों को एक वीडियो पेशन करना होगा जिसमें दिखाया गया हो कि वे इस रोल के लिए आइडियल क्यों हैं.

इस वीडियो के साथ उनके कंटेंट मार्केटिंग के काम के लिंक और उनके एक्सपीरिएंस की डिटेल होनी चाहिए. चुने गए उम्मीदवार को बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज मिलेगा, जिसमें "टॉप मार्केट सैलरी" और शर्मा के रिवेन्यू का हिस्सा शामिल होगा, हालांकि सटीक सैलरी के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है.

क्या लिखा एक्स पर?

एक्स पर लिखा गया है, "यह उन लोगों के लिए है जिन्हें कंटेंट मार्केटिंग में एक्सपीरिएंस है, डिजाइन और एडिटिंग में माहिर हैं और प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं. आप एडिटर्स, डिजाइनर्स और राइटर्स की एक टीम को लीड करेंगे और मुझे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर दिखाई देने वाली सभी कंटेंट बनाने में मदद करेंगे. आपको यह जानना होगा कि यूट्यूब स्टूडियो का उपयोग कैसे करें, पुराने डेटा को एनालाइज कैसे करें और किस तरह के कंटेंट के लिए ट्रेंड प्रिडिक्शन करें जो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है."

I'm looking to hire an onsite Chief of Staff at the Bangalore office for my team.

This is THE most important role in my team.

It is for people who are experienced in content marketing, have an eye for design and editing and can write effectively.

You'll be leading a team of…

— Ishan Sharma (@Ishansharma7390) January 6, 2025